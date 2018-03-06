嘉聯益把握新訂單翻身契機 15.7億元買下旭晶現有廠房

蘋果供應鏈軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 把握軟板天線訂單翻身契機，在台急覓購置大型現有廠房以供設備進駐，以趕上今 (2018) 年的手機市場旺季投產，該公司確定將以 15.7 億元買下位於桃園的桃園科技工業區內的旭晶能源科技 (3647-TW) 現有廠房。

嘉聯益決議購置的此一新廠房，土地面積 7973.38 坪，建築物面積為 2.33 萬坪，由於廠區位於台灣北部地區且廠房面積超過 1.3 萬坪，也符合嘉聯益原來所設定的條件。

旭晶能源現正處於重整階段，嘉聯益主管表示，此一旭晶能源的廠房及土地交易案，將依照相關重整的法規辦理。

旭晶能源觀音廠圖。(攝自旭晶官網)

嘉聯益現正處於現金增資的繳款階段，該公司本次的現增籌資案，原擬以每股以溢價 40 元發行，原股東並訂在 2 月 21 繳款到 3 月 1 日，共 9 天的時間，但隨後嘉聯益董事會決議，除調降現增溢價由 40 元降為 38 元之外，原股東繳款期間延後為 2 月 26 日至 3 月 12 日的 15 天時間，嘉聯益辦理現金增資案，即為因應購置廠房及裝修所需，目前新廠房對於嘉聯益的趕上今年旺季投產的需求相當急迫。

嘉聯益股價今天開盤價報 38 元，較昨日上漲 0.3 元，相對於調整後的每股 38 元，並沒有價差。

嘉聯益 1 月營收為 13.37 億元，月增 7%，年增 21.14%，並創 1 年來單月營收新高。

目前 PCB 相關業者昇貿科技 (3305-TW) 也在桃園科技工業內設置粗錫精煉廠。