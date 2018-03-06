【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆國際貿易衝突增溫，台股跌破半年線

美國將課徵鋼鋁等產品進口關稅，引發國際貿易衝突增溫擔憂，國際股市持續動盪，股王大立光重挫，台積電孤掌難鳴，台股加權指數盤中翻黑，收盤下跌逾 55 點。終場台指期下跌 43 點 (-0.4%)，逆價差 7.9 點，電子期下跌 1.3 點 (-0.29%)，逆價差 0.42 點，金融期下跌 9.6 點 (-0.79%)，逆價差 1.16 點，非金電期下跌 70 點 (-0.57%)，逆價差 28.9 點。台指期下跌，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 189 口，淨空單部位 4622 口；投信淨空單增加 355 口，淨空單部位 34328 口；外資淨多單減少 599 口，淨多單部位 45149 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收短上影線黑 K 棒，指數跌破半年均線，籌碼面部分，單日成交量能約 1123 億元，外資上市現貨賣超金額約 102.13 億元，期貨未平倉淨多單 45149 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.33 變動到 1.28，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 35,583 口。

