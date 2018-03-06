【統一證券】盤前分析－月線下行壓力沉重，保守因應多看少做



◆盤勢分析

台股上周反彈至月線 10872 點遇壓，K 線出現上影線後，即結束本波的弱勢反彈，轉而向下。由於月線下行方向不變，向下緩步進逼，加上台股反攻力道薄弱，信心不足，後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份—本周美國經濟數據中性偏負面。美國今日 (6) 將公佈元月份耐久財訂單環比，預估初值為 - 3.5%，與前值 - 3.7% 同樣不理想；同日亦將公佈元月份工廠訂單環比，預估為 - 0.5%，較前值 1.7% 為差。僅周五 (9)) 將公佈二月份非農新增就業人口，預估為 20 萬人，勉強與上月持平。

第二、台灣景氣燈號轉為綠燈機率高。國發會將於周三 (7) 公佈今年元月份景氣燈號，隨著外貿、工業生產及零售等項目表現佳，使得元月份的判斷分數有機會回升一分。其中則以元月份海關出、進口年增率 7.3% 及 15.6% 表現最優，若設備進口值的高成長能夠提升 1~2 分，則總體分數就有機會回至 23 分，燈號則由前次的黃藍燈回升至綠燈水準。

第三、技術面觀察。台股指數在反彈至月線後即受制上檔壓力，向下拉回。目前台股短、中期均線均呈空頭排列，其中月線向下的陡降走勢對台股最具威脅，以目前每日 20 餘點下移，本周將會向下穿越季線及半年線，屆時中空走勢一旦形成，對台股並非好事。不但上檔壓力將下移至 10700 點位置，且極易形成溫水煮青蛙的盤跌盤。

第四、非蘋手機熱身、類股行情升溫。MWC 展結束後，非蘋各大品牌如三星、華為、小米… 等均積極發表新款中高階手機。這次硬體規格的升級亮點在於 Samsung S9 系列的一鏡雙光圈，另外高通與聯發科發表支援 AI 人工智慧的 AP 晶片等。而軟體發表則是以 AI 人工智慧為主，針對不同環境和主題進行 AI 場景偵測。今年非蘋陣容新機的發售日期大多在 3~4 月，因此非蘋供應鏈將開始拉貨準備。對於非蘋新手機系列商機散熱首推雙鴻，半導體部分則推薦台積電， PCB 為華通，PA 部分最受惠 3D Sensing 者為全新、穩懋及宏捷科。

