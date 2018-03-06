【大昌投顧】盤前分析－傳產類股由生技、自行車等表現較佳



◆盤勢分析

1. 台股開高走低，早盤漲幅開始收斂，跌破平盤後，市場觀望氣氛相較濃厚，尾盤壓在當日最低，終場以下跌 55.27 點作收。短線上月線趨勢依舊下彎，上方壓力恐較沉重，量能部分，後勢量價齊揚才對台股相較有利，籌碼面外資偏向賣超，依舊觀察外資動向及美股動向。

2. 櫃買指數同步開高走低，上方月、季線反壓甚重，恐不易一次性突破，需拉長時間整理，或國際股市反轉大幅向上，量價未能同步下，中小型個股震盪可能相對劇烈，操作難度高。

3. 金融指數修正幅度擴大，月線失守形成壓力，能否快速站回，對未來走勢較有利。電子指數持續震盪，仍需觀察權值股的狀況，部分權值股不宜再破低較佳，而抗跌族群有區塊鏈相關、被動元件、散熱模組等。傳產類股則由生技、自行車等表現較佳。

4. 經濟部統計處於 3/5 發布 1 月份工業、製造業生產指數。工業生產指數創下歷年單月新高，年增 10.86%，已是第 9 個月正成長；至於製造業生產指數同樣創下歷年單月新高，年增 10.84%。

5. 中國大陸於 3/5 宣布，2018～2020 年新能源汽車將維持免徵 10％的車輛購置稅，隨著電動車需求增加，車用鋰電池原料鈷，也居高不下，供應將持續吃緊，相關個股可偏多追蹤。

