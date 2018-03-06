〈金融業搶人才〉前進校園 全球人壽啟動MA獵才計劃

全球人壽為持續擴大優質內勤團隊「雙管齊下」招募人才，今 (2018) 年 3 月啟動第 4 屆「2018 全球人壽 MA 內勤儲備主管」招募計劃，前進校園搶攻 6 月畢業季人才，未來將持續前進交通大學、台灣科技大學、台北科技大學、政治大學及中央大學等校園，號召優秀的青年學子加入全球人壽行列。

全球人壽 3 月 9 日及 3 月 25 日也將於全球人壽企業總部召開說明會，該公司表示，歡迎「跨領域」人才登上全球人壽大舞台揮灑長才。此外，全球人壽也與大專院校產學合作在校生的「實習生計劃」，招攬人才「雙管齊下」。

全球人壽人資長暨副總經理陳幸琦表示，全球人壽 MA 內勤儲備主管培育計劃將邁入第 4 屆，目前全球人壽第 1、2 屆 MA 都已依志向與專業，分派到各部門；第 3 屆 MA 正值各部門輪調期，18 個月輪調期間都有機會與高階主管直接共事，可藉此貼身學習其領導統御與管理模式，對新鮮人來說是難得的職場經驗。

陳幸琦進一步說明，應屆畢業生或 2 年以下工作經驗者，可參加儲備主管甄選，2~5 年金融保險相關工作經驗者，可參加資深儲備主管甄選。

在保險科技浪潮發展下，帶來保險業的轉型，全球人壽重視多元部門均衡發展，希望延攬各類不同專業的人才加入，只要具有積極、正向、創新、高度企圖心、抗壓性及協調能力佳等特質，且中英文溝通流利者，都歡迎加入 MA 計劃。

全球人壽今年預計招募 5 到 10 位 MA，將由公司高階主管與人資長親自面試遴選；而 MA 培訓期分成三個階段，第一階段為基礎培訓一個月；第二階段將進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃，且有機會與董總、高階主管共事，並參與高階主管或功能性委員會會議，共計 17 個月；第三階段則是彙整 18 個月培訓評鑑、考試與成果，依評鑑結果及個人志願派任部門。

此外，今年全球人壽也持續與大專院校產學合作在校生的「實習生計劃」，讓在學或即將畢業的學生，增進對保險實務運作之了解，並提前適應企業環境，全球人壽「雙管齊下」招募畢業生、在校生，邀請所有優秀人才一同來到全球人壽啟動夢想新藍圖。

除了一系列校園巡迴獵才計劃外，全球人壽也將於 3 月 9 日及 3 月 25 日在台北總公司舉辦平假日徵才說明會，歡迎各方菁英加入全球人壽的行列，MA 招募報名期間自即日起至 3 月 31 日止，「2018 實習生計劃」的暑期實習生申請截止至 4 月 20 日止、產學實習生則額滿為止。