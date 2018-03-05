【全國兩會】樓繼偉：加快推動劃轉部分國有資本充實社保基金

2018年政府工作報告提出，建立企業職工基本養老保險基金中央調劑制度。對此，全國政協委員、社保基金理事會理事長樓繼偉5日在政協中共界别小組會議上表示，可加上一句“劃轉部分國有資本充實社保基金”，并建議政府加快試點企業落地，在2018年加速劃轉。

去年，國務院印發《劃轉部分國有資本充實社保基金實施方案》(下稱《方案》)。《方案》提出，劃轉部分國有資本充實社保基金，劃轉比例統一為企業國有股權的10%。

在企業職工基本養老保險制度轉軌時期，因企業職工享受視同繳費年限政策，形成了企業職工基本養老保險基金缺口。

樓繼偉解釋，沒有交養老保險金也視同上交的這一部分，就要後代人幫忙來填窟窿，這涉及代際公平問題。“當時工資非常低，就變成了國有資本，所以現在用國有資本劃一部分彌補缺口是非常合理的。”他表示，“先從10%劃起，沒有說就該10%，(要看)那個缺口有多大。”

根據《方案》，2017年選擇部分中央企業和部分省份開展試點。中央企業包括國務院國資委監管的中央管理企業3至5家、中央金融機構2家。

“2017年的任務是3+2，三家中央工商企業，兩家中央金融企業，2017年得定下來，但到現在還沒落地。”他建議，政府應盡快确定試點落地，然後在2018年要加速劃轉。

來源：中國證券網

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