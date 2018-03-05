〈富邦人壽營運展望〉總保費收入連5年成長 保險金融科技聚焦2大面向

2017 年國內外政經局勢充滿許多不確定性，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽自結總保費收入仍連續 5 年維持成長。總經理陳俊伴表示，富邦人壽在今年保險金融科技 (InsurTech) 發展重點將聚焦在大數據、人工智慧兩大面向。

富邦人壽去年總保費收入達 5154 億元，年成長 4.4%。自結新契約保費收入達 1745 億元，自結稅後盈餘達 323.22 億元、EPS 約 3.90 元，成長 12.7%。在表現亮眼的經營績效下，企業資產累積至去年底自結資產總額已突破 3.65 兆元。

陳俊伴表示，富邦人壽在今年保險金融科技 (InsurTech) 發展重點將聚焦在大數據、人工智慧兩大面向，包含「保單智能健檢結合商品推薦」、「AI 語意分析、影像辨識、語音辨識」等。

陳俊伴表示，富邦人壽將整合客戶及保單資料，分析客戶各階段需求，並提供視覺化的「保單健檢報告」，同時結合 AI 智能給予商品建議，再結合多元購買通路，實現客戶一站式服務。

富邦人壽也持續積極提升業務人員的「數位力」，善用科技提供客戶更便捷而有效率的服務。富邦人壽發展「雲端學習中心」、打造「行動服務櫃台」，讓業務員利用行動載具提升服務客戶的品質與效能。

同時，理賠作業上更推出「視訊生調」、「視訊理賠」及「理賠 easy pay」智能快速理賠系統，客戶可透過系統即時確認申請進度與理賠金額，使理賠申請進度完全透明化，能更快速獲得理賠金來緩解其資金需求，全面提升虛實整合服務。

此外，為讓民眾能更彈性地進行保險理財規劃、有更便利的繳費管道，富邦人壽網路投保領先業界，去年推出可刷超過 30 家信用卡、最高可刷 100 萬元保費的網投年金險，帶動整體業績成長。富邦人壽去年網路投保的總保費收入超過新台幣 4 億元，較前年成長 43.7 倍，不僅刷新紀錄也是業界第一。

陳俊伴表示，展望 2018 年，富邦人壽將秉持穩健經營，以客戶為導向，藉由「業務據點大無疆」、「商品服務多族群」、「科技發展領頭羊」、「社會關懷深扎根」等四大面向環環相扣，為今年營運策略重點。