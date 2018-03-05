〈富邦人壽營運展望〉今年再增員6000人 青世代已成業務主力

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽去 (2017) 年業務專職人力，較前年淨增超過 2500 人，居業界之冠，今年擬再增員 6000 人。富邦人壽總經理陳俊伴表示，該公司人力近年來持續推動「年輕力」與「創業制」，30 歲以下的業務員佔整體 64.2%，「青世代」已成公司業務推展重要動力。

陳俊伴表示，人才是企業發展的一大關鍵，富邦人壽向來重視人才，積極培養具全方位保險理財能力、在金控架構下進行跨售行銷、並且運用保險科技的人才，2017 年富邦人壽業務專職人力已逾 2.4 萬人，較前年淨增超過 2500 人，整體表現為業界之冠。富邦人壽今年預計再增員人數 6000 人，並擴增服務據點。

陳俊伴表示，富邦人壽近年來也持續推動「年輕力」與「創業制」， 2017 年新進業務員平均年齡是 29.8 歲，30 歲以下的業務員更佔整體 64.2%，「青世代」成為公司業務推展的重要動力。

陳俊伴進一步指出，富邦人壽自 2014 年啟動「大無疆」中長期區域發展計劃，持續深耕全台。四年來在 66 個行政區成立 133 個大無疆服務據點，整體人力大幅提升 46%。今年持續在重點區域建立大無疆據點，落實在地服務及提供更多就業機會，讓服務觸角深入全台各地。