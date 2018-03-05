【異動股】獨角獸概念股延續強勢 佳都科技(600728-CN)等多股漲停

今日，獨角獸概念股延續強勢，截止午後發稿，參股雲從科技的佳都科技(600728-CN)漲停報9.8元，此外，天華超淨(300390-CN)漲停報7.12元，長高集團(002452-CN)漲停報6.16元，大衆公用(600635-CN)漲停報4.64元。

小米供應鏈的普路通(002769-CN)盤中多次開板後再封漲停報20.45元，精達股份(600577-CN)盤中多次開板後再封漲停報報5.2元;

螞蟻金服概念集體大漲，合肥城建(002208-CN)漲停報11.01元;富士康IPO在8日上會，早盤參股富士康概念股大漲，安彩高科(600207-CN)漲停報8.33元，宇環數控(002903-CN)漲停報40.78元，越秀金控(000987-CN)大幅拉升漲6.11%報10.24元。

參股獨角獸公司甯德時代的上市公司華西股份(000936-CN)也拉升漲4.22%報7.41元。

消息面上，3月2日，全國政協委員、中國證監會前主席肖鋼接受媒體采訪時表示，A股新股發行制度改革，服務獨角獸企業上市，是新股發行核準制度的創新。

3月3日，全國人大代表、深交所總經理王建軍也對媒體表示，證監會和交易所正在抓緊推進對新經濟“獨角獸”企業在境内市場發行上市提供條件，做試點和準備工作，深交所層面的規則準備已經基本完成，“真誠的邀請新經濟企業能夠留在境内，也真心的歡迎新經濟企業來深交所。”

而在此前的2月28日，已經有媒體報道稱，證監會對券商作出指導，包括人工智能、高端制造、生物科技、雲計算在内的4個行業中，對“獨角獸”公司開通IPO綠色通道，如果有“獨角獸”企業客戶，立即向發行部報告，符合相關規定者立即向發行部即報即審，不用排隊，兩三個月就能審完。

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