【異動股】軍民融合概念股漲幅居前 華測導航(300627-CN)漲停

今日早盤，軍民融合概念股漲幅居前，截止發稿，南洋科技(002389-CN)漲停報17.64元，華測導航(300627-CN)漲停報44.63元，安達維爾(300719-CN)漲7.88%報23元，同方國芯(-CN)漲6.95%報40.94元，中航機電(002013-CN)、江龍船艇(300589-CN)漲4.03%報18.83元，愛樂達(300696-CN)漲超4%，中航沈飛(600760-CN)、晨曦航空(300581-CN)、航天科技(000901-CN)等股紛紛漲超3%。

消息面上，1-2月軍工零部件訂單同比已出現較大改善，18年板塊將呈現基本面變化和階段性行情。

3月2日召開第三次軍民融合會議，軍民融合政策不斷深化，會議内容開始從頂層設計走向工作落實，提出要“真抓實幹，緊抓快幹”，接下來中央、國務院、軍委等各個層面相關部門或將出台更多的軍民融合政策，軍轉民和民參軍是重點關注方向。

此外，財政部在《關于2017年中央和地方預算執行情況與2018年中央和地方預算草案的報告》中指出，2018年，中國國防支出將增長8.1%，達到11069.51億元。

據3月5日新華社消息，十三屆全國人大一次會議上午9時開幕。國務院總理李克強作政府工作報告。李克強指出，面對國家安全環境的深刻變化，我們要以黨在新時代的強軍目標為引領，牢固確立習近平強軍思想在國防和軍隊建設中的指導地位，堅定不移走中國特色強軍之路，全面推進練兵備戰工作，堅決有力維護國家主權、安全、發展利益。堅持黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，全面深入貫徹軍委主席負責制。繼續推進國防和軍隊改革，建設強大穩固的現代邊海空防。完善國防動員體系，加強全民國防教育。深入實施軍民融合發展戰略，深化國防科技工業改革。各級政府要采取更有力的舉措，支持國防和軍隊建設改革，使軍政軍民團結始終堅如磐石、始終根深葉茂。

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