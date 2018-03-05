【港股午評】「W」型市況 中移動(00941-HK)如雞肋 怎麼辦

今早大市表現足以讓投資者感到驚心動魄。本來今早大市低開不足60點，其後更曾倒升，以為今日是一個窄幅上落市。可是大市實在太頑皮，在11時左右又再轉跌，已經是跌勢一發不可以收拾，一度挫逾500點，30100點也失守。正以為3萬點大關再次失守之際，大市跌幅略為收窄。這種「W」型走勢，足以讓投資者頭痛不已。

恆生指數中午收市報30238點，跌344點；國企指數中午收市報12097點，跌106點，成交額為653.34億元。

今日50隻成份股，跌遠多於升，重災區包括金融股﹑地產股及表現一直跟不上的中國移動(00941-HK)。中移動實在太令人感到無奈，股價一度失守71元，創下一年新低。對於持有中移動的投資者而言，目前完全是一個「食之無味 棄之可惜」的情況。要沽中移動，不應該在目前，畢竟已守了這麼久，同時中移動一向予投資者不俗的股息回報。但是要重新對中移動作出較正面的評價，短期肯定是不會發生。所以沽貨斬纜屬蝕讓，非投資者所願，可是又不見得中移動會在短期內成為強勢股。這還不是雞肋情況嗎？

地產股今日回落，與美國國債孳息率仍高企不無關係。至於債息何時回落？實在不得而知。不過本港發展商一向擁有較豐厚的租務資產，並且派息金額不俗，不應看得太淡。就以去年從九龍倉集團(00004-HK)分拆的九龍倉置業(01997-HK)為例，該公司剛公布2017年全年業績，派息為0.95元，相信已令不少投資者收貨。所以不應對地產股特別是派息金額較穩定的收租股，過份看淡。

內房股今日走勢個別，其中中國海外(00688-HK)逆市上升，在今早大市處於弱勢情況下，令人喜出望外，可是中國恆大(03333-HK)卻跌逾2%，所以投資者要多番考慮，以挑選合市適自己的投資組合。

發出盈喜的藥明醫藥(02269-HK)半日勁升逾9%，同時創下新高，暫時未見強勢會逆轉，所以投資者無需過份擔心。

2018年3月5日中午12時42分

文﹕張偉倫

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