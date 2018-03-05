利比亞不得不減產了 最大油田傳出暫時停產 帶動油價上漲

利比亞最大油田 Sharara 傳出停產，預期將讓該國油產量進一步下滑，帶動油價周一上漲，紐約輕原油報價一度上漲 0.5 美元，漲幅 0.8%。

紐約輕原油近半年來走勢。

《彭博社》報導，這個北非國家最大的油田在周日停產，從 Sharara 到 Zawiya 煉油廠的油管已經關閉。

截至 3 月 1 日，利比亞石油日產量為 110 萬桶，其中由 National Oil 公司和 Repsol SA、Total SA、OMV AG 和 Statoil ASA 合資經營的 Sharara 油田日產量為 30 萬桶，所占比重約 27%，目前尚不知關閉的確切原因及何時復產。

日前利比亞就已傳出油田停產的消息，由 Mellitah Oil＆Gas B.V. 生產與意大利埃尼公司合資經營的 El-Feel 油田，因保安人員關閉礦床引發抗議活動，截至 3 月 1 日，日產量由 75000 桶遽降至 25000 桶。

利比亞是石油輸出國組織（OPEC）成員國，近年來致力提高石油產量，從兩年前的日產量 37 萬桶增加到 110 萬桶，但仍遠低於高峰時的 180 萬桶，主要是因 Sharara 和 El-Feel 等主要油田遭到零星的破壞，讓增產時而停滯不前。

儘管 OPEC 努力減產，2 月份 14 個會員國的日產量來到 3228 萬桶，減產 8 萬桶，創下去年 4 月以來的新低，但利比亞 2 月原油日產量則增加 7 萬桶至 105 萬桶，為 2013 年以來的新高。