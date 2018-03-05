中國十三屆全國人大會議共審議修憲、機構改革等十項議程

【財訊快報／陳孟朔】德國和義大利政局各有新動向的同時，亞洲經濟龍頭暨全球第二大經濟體的中國政治高層也正召開重要大會，或產生「永久任期制」等備受矚目的決議。路透報導，中國十三屆全國人大一次會議副秘書長、發言人張業遂週日宣布，此次十三屆一次會議將於 3 月 20 日上午閉幕，會期 15 天半，比十二屆全國人大一次會議的時間稍長，主要是因大會的議程決定的，大會有包括審議修憲、機構改革方案等十項議程。



他在十三屆全國人大一次會議首場新聞發布會上表示，這次大會共有十項議程，第一至第三項是審議政府工作報告，審查計畫報告和預算報告。第四項、第五項議程是審議憲法修正案草案、監察法草案。第六至第八項議程是審議全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。第九項議程是審議國務院機構改革方案。第十項議程是選舉和決定任命國家機構組成人員。「本次大會的一項重要任務是對憲法部分內容進行修改，審議和通過憲法修正案。」他強調。3 月 11 日下午，憲法修正案表決通過後將立即在人民大會堂新聞發布廳舉行一場憲法修正案專題記者會。



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