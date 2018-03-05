兩大因素干擾 台股波動恐加劇 法人建議勿追高殺低

台股今 (5) 日早盤指數重新站上季線，展望後市，法人表示，受到股市評價面走揚，以及部分市場揣測美國聯準會升息步調可能加速等雜音影響，預期未來指數波動恐加劇，建議投資人宜謹慎選股，做好現金控管，避免追高殺低，布局則看好利基成長股及 MWC 概念股。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，國際情勢方面，因聯準會新任主席鮑威爾首次赴國會作證，示意漸進升息方向不變，並表示基於目前勞動市場強健、對通膨升抵 2% 目標信心升高、全球經濟持續增強及財政政策更具擴張性等，使得市場出現雜音。

資金面，根據證交所統計，上周五 (2 日) 外資賣超 155.76 億元，累積近一周外資賣超約 202.83 億元，針對近期資金動向的變化，建議投資人中長期可持續關注聯準會動向，及歐洲和日本貨幣政策的發展，現階段則可關切美元指數及外資買賣超狀況，作為盤勢方向的參考。

展望後市，廖哲宏預期，未來股市持續高度波動，且今年台股操作難度要比去年更加挑戰，不過產業基本面仍然正向，因此建議投資人宜謹慎選股，做好現金控管，避免追高殺低。

布局方向上，看好兩大方向。一是利基成長股，在過去一個月台股大幅度波動中，股價表現相對強勁，持續看好雲端伺服器、3D 感測、ASIC 等利基族群；另外則是登場的 MWC，還有展場上透露 5G 發展方向所可能帶來的投資機會。

至於近期市場關注國際紙漿上漲議題，富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示，紙漿漲價不是長多題材，且對造紙廠商來說，家庭用紙的貢獻有限，工業用紙才是營收主力，因此反應完短線題材後，上升動能有待觀察。