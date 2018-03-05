中國風險正逐步顯露，將控制貨幣總量並堵住監管漏洞

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國中央財經領導小組辦公室副主任楊偉民表示，防範金融風險是今後三年三大攻堅戰之一，任務非常艱巨，今年各類金融風險正在逐步的顯露，而金融系統本身是最重要的方面，首先是要控制貨幣總量，不能再濫發貨幣；控制信貸增量，同時堅決堵住監管制度漏洞，補齊監管短板。《證券時報網》週日報導援引其談話內容提到，他表示，要加強監管，而不是放鬆金融監管，要如期實現全面建成小康社會的目標，防範金融風險的底線必須要守住。



從他的個人體會看，至少要從四個方面共同發力以實現防範金融風險的目標：



一是在實體經濟當中要繼續深化供給側結構性改革，去僵屍企業、去產能要繼續推動，「僵屍企業占用大量的金融資源，不去僵屍企業的話就會形成不良貸款。」



二是地方政府要有節制地去借貸，不要過度舉債，特別是不要過度地變換手法舉借隱性債務；地方政府要控制債務新增量，逐步化解存量。「現在隱性債務風險的問題比較大，具體情況我並不是特別清楚，但感覺地方政府這方面的問題已經比較嚴重了。」



三是在房地產領域要通過建立新的住房制度和長效機制來穩定房地產市場。他認為，房地產市場現在是有泡沫的，尤其是在一、二線城市，但三、四線城市還可以。這個泡沫既不要主動擠破，也不能繼續吹大。房地產領域的風險釋放需要長期的過程逐步推進，比如建立租購併舉住房制度就需要比較長的過程，這需要立法方面的措施。四就是金融系統本身。



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