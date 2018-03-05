【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市動盪，台股下測支撐

美股連日重挫，引發國際股市動盪，週五台股加權指數早盤大跌逾 146 點，盤中指數緩步回升，收盤下跌逾 87 點。終場台指期下跌 53 點 (-0.49%)，逆價差 17.17 點，電子期下跌 1.05 點 (-0.23%)，逆價差 0.41 點，金融期下跌 9 點 (-0.73%)，逆價差 2.72 點，非金電期下跌 120 點 (-0.97%)，逆價差 47.18 點。台指期下跌，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 287 口，淨空單部位 4811 口；投信淨空單增加 780 口，淨空單部位 33973 口；外資淨多單增加 492 口，淨多單部位 45748 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收下影線黑 K 棒，指數測試下檔均線支撐，籌碼面部分，單日成交量能逾 1096 億元，外資上市現貨賣超金額約 155.76 億元，期貨未平倉淨多單 45748 口，外資現貨多單大幅減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.47 變動到 1.33，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 34,454 口。

