【統一證券】盤前分析－弱勢震盪格局，慎防國際風險



◆盤勢分析

美股因川普宣布對鋼鋁製品課徵高額懲罰性關稅，引發市場恐慌，而連續下挫，也使外資大幅賣超調節，短期台股上檔壓力難以化解，應謹慎面對。針對台股後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份—美國總統川普宣布將對進口鋼鐵及鋁製品分別課徵高達 25% 及 10% 的懲罰性關稅，恐影發與中國和歐洲的貿易戰；雖包括歐盟、ISM、石油協會、汽車經銷協會等機構在第一時間均公開表明反對立場，但就川普先前對韓國洗衣機進口的壁壘措施態度觀察，此次政策恐將勢在必行，進而引發貿易秩序混亂及各國的反制行動，對美股後勢實屬負面因素。

第二、當前美國對鋼鐵及鋁有顯著需求的企業包括汽車、建築、航空、重型設備等，其雇員總數為鋼鐵生產商的 80 倍，且美國進口鋼鐵占比約 30%，鋁金屬更高達 90%，此政策等同強迫企業調漲生產價格，變相對居民形成加稅作用；當前美國政府尚有 NAFTA 北美自貿談判及中國智財權 301 調查兩案，若川普仍舊秉持強硬態度，恐進一步加大全球股市恐慌情緒升溫。

第三、技術面觀察。台股指數上周五跳空開低後雖勉強守住 10 日線支撐，但量能不繼，外資現貨大幅度調節，再度積累上檔套牢反壓，整體技術面呈現偏空格局，應多看少做。

第四、盤面觀察，在川普公布關稅政策後，除實質受惠的大成鋼外，鋼鐵族群全數賣壓湧現，包括海光、官田鋼、新鋼、彰源等均呈下挫；此外，二線板卡族群上周五再受市場資金追捧，撼訊、青雲、麗臺、映泰同步漲停作收。被動元件龍頭廠國巨 3/8 將召開法說會，期待行情拉升股價近 6%。

