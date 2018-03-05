台股盤前─貿易戰疑慮恐未除 短線近支撐醞釀反彈

台股上周受美股重挫拖累走低，指數跌破季線，但在年線及半年線之間相對有撐，法人認為，指數低點已近 10600 點支撐且留下影線作收，短線有機會反彈，但不脫整理格局，由於月線套牢區壓力不輕，恐壓縮上檔空間；美股上周五僅道瓊收低，其餘三大指數則是收紅，可望有助今 (5) 日科技股表現，不過貿易戰疑慮未除下，外資動向值得觀察，本周 2 月營收出爐及法說會也將牽動大盤表現。

美股受川普恐再啟貿易戰的衝擊大跌，拖累台股走勢，上周收在 10698.17 點，下跌 87.62 點，成交值 1094.59 億元；周線下跌 96.38 點，K 線收黑；三大法人操作分歧，外資及陸資賣超 155.76 億元，外資自營商買超 1.08 億元，投信買超 0.27 億元，自營商自行買超 2.3 億元，自營商避險賣超 4.5 億元，合計賣超 157.69 億元。

期貨部分，三大法人則是外資單獨偏多，外資加碼多單 474 口，淨部位多單來到 45748 口；投信加碼空單 780 口，淨部位空單來到 33973 口；自營商則是加碼空單 372 口，淨部位空單來到 4811 口，合計三大法人減碼多單 678 口，淨部位多單為 6964 口。

法人指出，由於美國總統川普表示將對鋼鐵和鋁產品徵收進口關稅，引起市場對貿易戰疑慮，衝擊美股收低，台股大盤指數在 2 月上旬跌破短中期均線關卡後，經過農曆春節假期呈現反彈，但 2/6 形成的跳空缺口尚未有化解跡象；從籌碼面來觀察，外資近期在現貨市場多空態度搖擺不定，期貨市場也變動頻繁，未平倉淨多單維持在 4 萬口之上。

元大績效基金經理人蔡麗卿指出，全球股市過去 1 年波動率低，隱含市場相當習慣多頭市場，風險意識低，加上 AI 程式交易佔比逐年提升，因此只要有出乎預期的利空，股市波動加大，AI 程式交易啟動調節持股，就造成股市大幅下跌，引發投資人賣出持股等效應交相影響，股市波動更為加劇，修正速度極快。

蔡麗卿表示，在台股農曆年休市期間，美股上漲近 5%，且全球股市多有回升，給台股新春後開盤帶來動力，後市觀察台股仍以經濟面表現為主；整體來看，全球景氣上半年仍處在成長階段，景氣面尚無轉差訊息，股市是否步入空頭市場仍待耐心觀察。

蔡麗卿認為，2017 年以來股市漲多，預期台股波動幅度將變大，有鑑於台股已修正一段，且利空因素已稍加淡化，預期在國際盤止穩下，台股仍有機會再度挑戰站上季線，第 1 季展望仍偏正向。

本周 2 月營收將全數出爐，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 備受關注，另外，新一波的法說會登場，市場也關心中信金、華南金及被動元件國巨等對今年首季的營運展望；兩大因素將牽動大盤未來動向。