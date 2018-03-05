【大慶證券】投顧盤前－國際股短線動盪  個股重於大盤

鉅亨台北資料中心 2018年3月5號8點6分



◆盤勢分析

美股四大指數上周五開低走高，主要在於短線市場已經大致反應川普即將對於美國進口鋼鐵、鋁課稅的利空，由於川普強硬執行新貿易政策，未來恐將引發全球貿易戰，導致美股周五早盤延續周四的跌勢大跌，所幸在科技股逢低買盤介入下，四大指數僅有道瓊收黑，費半指數收盤更是大漲 1.7%。從技術面來看，美股近期除了反應可能聯準會升息四次的利空走弱外，周四川普表示將對鋼鐵、鋁課稅，也是讓美股近 2 日回檔的主因，不過在周五的開低走高狀況來說，代表美股短線下檔支撐確立，科技股季線支撐強勁，因此，只要科技股今日能在持續走強領漲，美股短線可望回穩，那斯達克以及費半指數都將有機會再挑戰前高，不過因在 3 月中聯準會即將開會且預計升息的狀況下，短線仍須留意美債、美元以及油價的變化。

在美股走弱的影響下，亞股早盤均開低走跌，而台股早盤也隨亞股開低震盪，所幸在下方季線以及 2/21 日長紅的支撐下，終場跌幅收斂，連續兩日留下下影線，從技術面來看，台股在月線以及 10761-10946 點的缺口反壓大，然下方 10688、10560 卻又具支撐，代表短線台股反彈後已經進入橫盤震盪，只要多方最後防線 10560 點不破前，研判台股將可維持震盪態勢。

以盤面來說，週四原物料、電池、汽車零組件、整流二極體、LED 等強勢股週五大多熄火，不過仍有部分指標股如大成鋼、強茂、為升、晶電等維持輪動走勢，而週四重挫的顯卡族群週五在撼訊轉強帶動下也展開反攻，從這些中小型股短線輪動的態勢來看，代表目前內資人氣未散，多頭仍有可用之兵，一旦未來美股回穩，台股仍有機會向上走堅，此外，川普課綱、鋁重稅，受惠股就在於美國最大的不鏽鋼通路大成鋼以及子公司大國鋼，而車用需求強、報價調漲，整流二極體長線也看旺，焦點可觀察強茂、台半、虹揚 - KY、界霖、茂矽等，近期的 MWC 展看到 3D 感測應用擴大，供應練焦點以穩懋、全新、晶電為主，其他包括電動車、無人車、原物料漲價效應等也為多方焦點，短線由於指數遇壓震盪，操作上不宜追高，以位階低、法人偏多以及具題材個股為主，上述相關族群皆是可留意的焦點。

