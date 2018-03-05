【香港地產】香港置業：一手帶動上月住宅物業註冊量按月增近4%稍勝大市

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處最新資料顯示，2月住宅物業 (撇除一手公營房屋) 註冊量錄得5,624宗，較1月的5,416宗增加約3.8%，連續6個月錄得超過5千宗水平。註冊量增幅稍勝整體物業下，2月住宅物業註冊量佔整體物業註冊比率微升至約75.4%，較1月約75.0%上升約0.4個百分點。

至於2月住宅物業註冊金額錄約508.5億元，較1月約506.1億元增加約0.5%，已連續4個月企穩逾500億元水平，表現更較整體物業註冊金額按月錄得下跌為佳。

一手私宅註冊量重上逾千宗水平

一手私宅市場方面，隨著多個新盤成交陸續登記，單月一手私宅註冊量重上逾千宗水平。2月一手私宅註冊量錄得1,173宗，較1月的834宗大增約40.6%；涉及註冊金額錄約172.4億元，較 1月約140.5億元增加約22.7%；一手私宅註冊量額大升，成為整體住宅物業註冊量額按月上升的主要動力。不過因農曆新年影響下，期內一手推盤步伐緩慢，估計3月一手私宅註冊量料大幅回落至數百宗水平。

二手住宅註冊量連續4個月企穩逾4千宗

二手住宅市場方面，2月二手住宅註冊量錄得4,451宗，較1月的4,582宗下跌約2.9%；涉及註冊金額約336.1億元，較1月約365.6億元下跌約8.1%(見表)；註冊量額雖按月錄得下跌，不過則分別連續4個月企穩逾4千宗及逾300億元水平。二手市場同樣受到濃厚的節日氣氛影響，而拖慢交投步伐，估計3月二手住宅註冊量料跌穿4千宗關口。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)