高鑫零售(06808-HK)去年多賺8.63%末期股息同比降35%

去年宣布獲阿里巴巴入主的高鑫零售(06808-HK)昨公布全年業績，截至2017年12月31日止全年純利升8.63%至27.93億元(人民幣.下同)，遜市場預期。每股盈利0.29 元，同比升7.41%；派發末期股息0.13 元，較2016年度的0.20元下跌35%。

期內營業額增長1.87%，至1023億元，主要靠開設新店帶動貨品銷售額上升，而同店銷售倒退0.98%，跌幅較2016年度的負0.34%擴大。全年毛利為246.74億元，按年上升2.89%，毛利率增加0.2 個百分點至24.1% ； 經營溢利為44.87 億元， 按年上14.0%。

高鑫宣布，自今年首季起，集團將終止公布及刊發首3個月及9個月的季度業績，以減少法務及行政開支。

隨著新零售的崛起，中國零售業的新格局亦悄然形成。面對零售新格局，集團的首要任務乃為重塑綜合性大賣場、探索及部署多業態，並成為擁有O2O及B2B業務的多渠道及多業態的新零售典範。我們將打造最佳團隊，以及提高歐尚品牌、大潤發品牌及阿里巴巴集團之間的協同效應。

進入新零售時代及整合線上線下將為必然之事。結合集團的供應鏈以及阿里巴巴集團技術及流量，我們可以讓消費者購物更為方便，讓第四線及第五線市場的客戶享有與高階城市相同的選擇，因此促成消費升級。

另外，Wilhelm, LouisHUBNER已獲委任為公司審核委員會成員，由3月2日起生效。

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