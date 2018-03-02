寶聯控股(08201-HK)：要約截止 要約人并無修訂或延長要約

寶聯控股(08201-HK)與要約人餘紹亨先生聯合公布，要約已于2018年3月2日(星期五)下午四時正截止，要約人并無修訂或延長要約。

于2018年3月2下午4時正(即接納要約最後時限及日期)，要約人就要約接獲涉及合共729,950股要約股份9份有效接納，相當于本聯合公告日期該公司全部已發行股本約0.27%。

緊随要約截止後，待過戶登記處正式登記轉讓要約人根據要約收購要約股份後，118,593,400股股份(相當于本聯合公告日期該公司全部已發行股本約43.92%)乃由公衆人士持有。

緊接要約期開始前，要約人及其一緻行動人士擁有合共150,676,650股股份(相當于該公司全部已發行股本約55.81%)及可換股債券。于要約截止後及經計及要約項下729,950股要約股份有效接納，要約人及其一緻行動人士于合共151,406,600股股份(相當于本聯合公告日期該公司全部已發行股本約56.08%)及可換股債券中擁有權益。

緊随要約截止後，待過戶登記處正式登記轉讓要約人根據要約收購要約股份後，118,593,400股股份(相當于本聯合公告日期該公司全部已發行股本約43.92%)乃由公衆人士持有。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)