〈狗年企業徵才〉鎖定物聯網、大數據人才 東元集團釋400職缺

台大校園徵才博覽會明 (3) 日開始，東元 (1504-TW) 集團今年率旗下企業擴大參展，將釋出 400 個職缺、近 60 名儲備幹部、也提供企業實務見習的機會。

東元強調，去年啟用高效電工智動化產線，逐步由傳統製造升級為智慧製造，將全力發展物聯網、大數據等雲端系統，今年徵才領域跨足機電、資訊與餐飲、服務等產業。

東元指出，集團職缺多元化，包括以節能、減排、智能、自動為願景的「東元電機」、「安華機電工程」，提供專業資訊服務的「東捷資訊」；去年推出點餐機器人的「摩斯漢堡」；新成立自動化轉運中心的「宅配通」等；因此，只要是對智能自動、物聯網系統整合有興趣、有能力的人才，都是重點招募人選。

東元表示，在餐飲及物流服務業部分，則是積極招募中高階與營運儲備幹部，通過甄選者將安排結合知識學習、經驗傳承與實務見習的全方位訓練。摩斯漢堡強調，今年將針對「海外中高階儲備主管」進行校園徵才，針對大學及研究所畢業生進行招募，提供國內外就業機會。

東元去年合併營收 511 億元，年增 2.3%，創歷年第三高，為近 3 年高點；今年 1 月合併營收 42.22 億元，年增 6.8%，主受惠美國及中國市場業績好轉；今年在太陽能市場布局上也開始發揮效益，與茂迪 (6244-TW) 攜手開發的太陽光電發電廠正式啟用，「東元茂迪電廠」總裝置量 1.7 百萬瓦 (MW)，年發電量約 230 萬度，將全數賣給台電，今年將貢獻售電收益。