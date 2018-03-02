【異動股】鄉村振興概念股逆市走強 智慧農業(000816-CN)漲5%

午後，鄉村振興概念股逆市走強，截至發稿，智慧農業(000816-CN)漲5%報4.20元，農發種業(600313-CN)漲3.28%報3.78元，大禹節水(300021-CN)漲3.03%報6.80元，一拖股份(601038-CN)漲2.44%報7.14元，羅牛山(000735-CN)漲2.13%報8.63元，敦煌種業(600354-CN)、蘇墾農發(601952-CN)、登海種業(002041-CN)、北大荒(600598-CN)、星光農機(603789-CN)等股均有不錯表現。

“鄉村振興戰略”是中共十九大報告中提出的七個發展戰略之一。2018年全國兩會召開前夕，鄉村振興戰略依然是關注重點。

消息面上，據新華社3月1日消息，最高人民法院獲悉近日印發了關于認真學習貫徹《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》的通知，要求各級人民法院妥善審理鄉村振興戰略實施過程中的各類案件，為鄉村振興發展提供良好的法治環境。通知強調，要妥善審理涉及農村承包地、宅基地“三權分置”案件，完善農村基本經營制度，促進農村土地制度改革。同時，要妥善審理破壞農村社會秩序、擾亂農業市場秩序、危害農村投融資環境等刑事案件，涉及農村産權保護、基礎設施建設、農村科技創新、勞動就業保護等民事商事案件，以及涉及農地征收征用、鄉村規劃建設、農村經濟管理等行政案件;綜合運用審判執行手段，提升鄉村綠色發展的制度化、法治化水平，以綠色發展引領鄉村振興。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)