【異動股】免疫治療概念股繼續走強 和佳股份(300273-CN)漲停

今日，免疫治療概念股繼續走強，截止發稿，和佳股份(300273-CN)漲停報8.83元，佐力藥業(300181-CN)盤中二連板午後稍有回落漲8.04%現報7.12元，貝瑞基因(000710-CN)漲6.04%報47.38元，香雪制藥(300147-CN)漲4.23%報9.12元，中源協和(600645-CN)漲逾3%，創新醫療(002173-CN)跟漲超2%。

消息面上，近期支持健康中國産業發展的利好消息面頻現，引發資本市場的廣泛關注。

2月12日，國家衛生計生委副主任、國務院醫改辦主任王賀勝表示，下一步，將保持改革定力，持續攻堅克難，加快實施健康中國戰略。此外，2月27日，國家衛生計生委召開例行發布會，主題為“代表委員談健康中國建設”。廣東省政協副主席姚志彬在日前召開的粵港澳大灣區健康發展峰會上也表示，以美國為例，健康産業是美國的第一大産業，早在3年前大健康産業産值占美國GDP的比例就是10%，現在估計是在16%-18%之間。為此，中國的大健康産業有着廣闊的發展前景。市場人士普遍認為，“健康中國”已納入國家整體發展戰略。

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