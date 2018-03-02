滬指全天低位震蕩收跌0.59% 創業板指上攻遇阻回落

受外圍大跌消息影響，A股今日開盤齊跌，開盤後創業板指急拉翻紅，沖上1800點整數關口後，受到上方年線壓制震蕩回落。午後，三大股指上漲乏力，在低位弱勢震蕩，兩市陷入個股與指數普跌的狀態。滬指收報3254.53點，跌0.59%，成交額1786億。深成指收報10856.25點，跌0.79%，成交額2382億。創業板收報1772.01點，跌1.00%，成交額799億。

盤面上，今天延續昨天的風格，小盤股仍然在激情演繹。家用電器、公用事業板塊逆市飄紅；稀土永磁、金控平台、共享單車、IPV6、黃金珠寶等概念板塊走勢相對活躍。獨角獸概念股集體爆發，雲從科技概念股的佳都科技(600728-CN)封板，越秀金控(000987-CN)一度觸及漲停；甯德時代概念股華西股份(000936-CN)拉板，螞蟻金服概念股迅速拉升，合肥城建(002208-CN)漲停，張江高科(600895-CN)跟漲。全國政協委員、原中國證監會主席肖鋼接受采訪時表示，A股新股發行制度改革，服務獨角獸企業上市，是新股發行核準制度的創新。

此外，黃金概念股今日走強，西部黃金(601069-CN)逼近漲停，冠福股份(002102-CN)等股跟風上漲。

跌幅榜上，大多板塊翻綠，鋼鐵、半導體、保險、煤炭等板塊位居跌幅榜前列。其中鋼鐵板塊大幅下挫，個股普遍收陰。特朗普宣布，美國將對進口鋼材征收25%關稅，對進口鋁征收10%關稅，預計下周簽署正式法令。

消息面上，全國政協委員、證監會原主席肖鋼2日在談及A股市場“二八現象”的時候表示，這是一個結構性的行情，價值投資的時代已經開啓了。他提到，過去一段時間中小市值的股票價格比較高，“這也符合市場規律”。

分析認為，整體市場風格難言絕對切換至中小盤個股。中期的角度來看，資金風格更大概率是已經進入再平衡階段。即整體仍是結構性行情為主，行情將會從前期絕對流向權重藍籌股，逐步轉變為在優質權重藍籌、優質成長股之間再平衡。

整體上來看，短期行情更多是超跌反彈機會為主。而中線的角度來看，資金在優質藍籌股、優質成長股之間再平衡將會是大概率事件。這種情況下，建議持有符合改革與成長優質标的個股的投資者可以繼續耐心持有。

作者：覃漢計

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