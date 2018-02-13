手機需求下降 晶技1月營收、獲利雙雙走滑 每股稅前賺0.16元

石英元件廠晶技 (3042-TW) 受到蘋果及非蘋陣營手機市場端需求快速下滑影響，1 月營收降到 6.9 億元，創 11 個月來新低，該公司今 (13) 日公布 1 月自結稅前盈餘 5028 萬元，月減 28.5%，年減 39.4%，每股稅前盈餘為 0.16 元。

晶技 1 月營收為 6.9 億元、月減 7.69%，年減 8.67%；不過，該公司指出，目前已接獲比特幣「挖礦熱」所帶動的大量備貨訂單，將支撐第 1 季營收站穩 20 億元以上。

晶技表示，第 1 季是傳統營運淡季，除今年 1 月營收不振，2 月又面臨春節連續假期工作天數減少影響，營收將更加清淡，不過雖然手機應用市場需求下滑，但來自比特幣「挖礦機」廠提出的備貨需求更顯突出。

晶技指出，來自「挖礦機」方面的大量備貨訂單，要求 2 月底前進倉，如客戶端順利提貨入帳，將有助於激勵晶技首季營收站穩 20 億元之上。

晶技內部統計，就產品應用端來看，去年網通產品應用成長到營收 30%，銷售占比超越手機的 29%，PC 應用占 20%，物聯網應用占 7%，而汽車應用仍未跨越 5% 的水準。而比特幣挖礦設備所用石英晶體則歸類在網通應用端。

晶技 2017 年全年營收 87.82 億元，年減 8.88%，自結稅前盈餘 10.7 億元，年減 9.7%，每股稅前盈餘為 3.47 元。