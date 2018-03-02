境内首隻MSCI中國A股國際通指數基金獲批在即

A股“入摩”正式進入倒計時，2017年6月份，明晟公司曾宣布將把A股納入MSCI新興市場指數，按照相關時間表，正式納入的時間是今年6月1日，截至目前僅剩三個月時間，千億元增量資金已在A股門外候場。與此同時，衆多基金公司争相上報境内首隻MSCI中國A股國際通指數基金，試圖緊跟A股“入摩”節奏，搶得頭啖湯。證監會官網公示顯示，首隻MSCI中國A股國際通指數基金由招商基金于2017年11月27日最早上報，從目前的審批進度看來，近期該公司率先獲批的可能性較大。

證監會公示顯示，截至3月2日，共有7家基金管理公司上報了11隻國際通指數産品(含聯接基金)，其中，招商基金為首家上報，該公司于去年11月27日上報MSCI中國A股國際通指數型基金，12月4日獲得證監會受理，12月11日獲得證監會首次反饋，在同類産品中均處于領先身位。

MSCI中國A股國際通指數(MSCI China A Inclusion Index)是MSCI發布的最新指數，與其他MSCI中國A股相關的綜合型指數相比，其緊跟A股“入摩”步伐，無論是納入節奏還是納入數量均與MSCI保持一緻，因此能夠更便捷、更快速、更精準地捕捉A股“入摩”所帶來的投資機會，被媒體譽為“正版MSCI A股指數”。

市場人士分析指出，站在目前的時點來看，今年2月以來全球股市下跌，風險釋放後的A股估值已經回到2015年以來的中低位水平，安全邊際相對較高，處于較為合适的投資時機。統計數據顯示，中國A股納入MSCI新興市場指數後，預計短期内流入資金170至180億美元，根據MSCI的進度，中國A股市場最終將全部被納入到新興市場指數，這將會在中長期的時間内將帶來3400億美元的增長資金。

招商基金國際業務部總監、招商資産管理(香港)公司總經理白海峰表示，随着A股被納入MSCI，開放程度將逐步加深，資金大幅流入中國是未來趨勢。在MSCI宣布將A股股指納入指數當周，大幅資金流入股市，體現了全球投資者對中國經濟增長和金融市場發展的樂觀情緒，預計在2018 年5 月和8 月將為A股分别帶來500億被動投資的增量資金;在未來的5-10年内，或將帶來2萬億增量資金。

來源:中國網

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