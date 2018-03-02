恆指跌逾500點 鋼鐵股捱沽

投資者爆發貿易戰的憂慮正在加深，導致美國股市大跌420點，連跌第三個交易日下跌，累計跌幅已逾千點。受到外圍股市疲弱拖累，大市低開433點，其後跌幅擴大，恆生指數最新報30488點，跌555點；國企指數最新報12157點，跌271點。

美國將會對入口的鋼材及鋁產品開徵關稅，今早馬鞍山鋼鐵(600808-CN)(00323-HK)H股股價，最新報4.05元，跌3.6%，鞍鋼股份(000898-CN)(00347-HK)H股最新報8.14元，跌4.2%，中國東方(00581-HK)最新報6元，跌2.6%，中國鋁業(601600-CN)(02600-HK)H股最新報4.63元，跌1.7%。

煤炭股方面，首鋼資源(00639-HK)最新報2.38元，跌1.6%，中國神華(601088-CN)(01088-HK)H股最新報21.4元，跌3.4%，兗州煤業(600188-CN)(01088-HK)H股最新報11.28元，跌4.7%，中煤能源(601898-CN)(01898-HK)H股最新報3.54元，跌1.7%。

內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8元，跌2.7%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.69元，跌1.8%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.18元，跌1.4%。

重磅藍籌股方面，股王騰訊控股(00700-HK)最新報438.4元，跌1.9%，匯豐控股(00005-HK)最新報77.25元，跌0.8%，香港交易所(00388-HK)最新報286元，跌1.9%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)