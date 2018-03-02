台股盤中─美股連挫3天拖累 大盤重挫再度失守季線

美股周四大跌 420.22 點，連 3 天下挫拖累台股表現，指數今 (1) 日開低走低，在權值股領跌下，早盤重挫逾百點，一度下探至 10638.98 點，失守季線、半年線，盤面上仍以漲價題材被動元件族群、個股題材聯發科 (2454-TW) 與宏碁 (2353-TW) 等個股表現抗跌，跌幅持續收斂，多頭挑戰收盤前留長下影線。

美國總統川普宣布下周將對鋼與鋁進口課徵關稅，美股周四再重挫，道瓊工業指數收低 420.22 點；Nasdaq 指數收低 92.45 點；S&P 500 指數收低 36.16 點；費城半導體指數收低 21.88 點；美股已連續 3 天大跌，拖累亞股今日也是大跌表現，台股早盤以 10719.29 點開出，下跌 66.5 點。

台股早盤開低走低，指標股、權值股跌勢重，股王大立光 (3008-TW) 開低，權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 、可成 (2474-TW) 都是下跌，金融股國泰金 (2882-TW) 、富邦金 (2881-TW) 也走跌，各類股指數一片慘綠。

鋼鐵股是近期強勢股，今日包括中鋼、中鴻、中鋼構、官田鋼、豐興等股都是下跌，不過，高興昌、春雨表現抗跌；造紙股也是齊挫，正隆盤中力守平盤。

盤面上抗跌股則以具漲價缺貨題材的被動元件股表現搶眼，由國巨 (2327-TW) 領漲，另外，外資看好的聯發科領軍 IC 設計股抗跌、具題材的宏碁、智原、威盛、聯陽等股、顯卡概念股也是續強股。

國巨相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日回檔修正，主要受美股連跌 3 天的拖累，早盤指數跌破季線及半年線，短線若無法站上季線，可能跟隨國際股市回檔的機會大，今日先看 5 日線能不能先站回。