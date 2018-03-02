終於來了！央媒稱資管新規將於近期正式發布

摘要：經參稱，正式版本更嚴謹、更有操作性，但打破剛兌、實行凈值化管理、消除多層嵌套等內容沒有松動。21世紀經濟報道此前也稱，爭取「兩會前後」發布資管新規的說法較為普遍，過渡期可能延長半年。

新華社主辦的經濟參考報援引知情人士消息稱，經過相關部門多輪征求意見和反覆醞釀，並按程序報請國務院批準後，資管新規或於近期發布。

經濟參考報還稱，與征求意見稿相比，正式發布的版本做了一些修改，更嚴謹、更有操作性，但打破剛兌、實行凈值化管理、消除多層嵌套等內容沒有松動。「資管新規的核心是打破剛兌和去杠桿，監管大方向沒有實質性的改變。上述知情人士稱。

此前21世紀經濟報道也曾報道稱，關於資管新規的下發時間，爭取兩會前後的說法較為普遍。而資管新規過渡期，可能延長半年至2019年底。

2017年11月，一行三會及外匯局聯合發布的資管新規征求意見稿（即《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》）中，根據“新老劃斷”原則設置的過渡期，為指導意見發布實施後至2019年6月30日。

當時征求意見稿要求，過渡期結束後，金融機構的資管產品按照《指導意見》進行全面規範，金融機構不得再發行或續期違反本意見規定的資管產品。

但過渡期結束後，存量仍未到期的部分應如何處置，尚有待商討，經參報道提到，業內對過渡期多長一直存在爭議。

資管新規針對資管業務，旨在對金融機構的同類資管業務制定統一監管標準，最大程度地消除監管套利空間。

過去數年間，受制於監管規則和標準不一致，資管行業滋生出發展不規範、監管套利、產品多層嵌套、剛性兌付、規避金融監管和宏觀調控等問題。去年年初以來，金融領域一直在等待資管新規的正式落地。

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