【上市改革】梁伯韜：冀望香港成為創新型企業集資中心

香港上市公司商會主席梁伯韜，3月1日於新春酒會上表示，對於香港能讓同股不同權架構創新經濟體公司來港上市，商會深歡迎；希望藉此吸引更多來自國內或關連的公司來港上市，讓香港發展為創新型企業的集資中心，對維持香港作為國際金融中心地位至關重要，並對香港轉型帶來實質性的幫助。

觀乎深圳於2017年的GDP經濟規模已達2.2萬億元人民幣，與香港差距不遠；而深圳經濟有40%來自互聯網、新科技及創新行業所帶動，新經濟行業對深圳貢獻大；香港的新經濟產業表現相形見絀，香港實在有需要急起直追。日後創新企業來香港上市，將帶領香港發展上一新台階，能吸納更多元化企業來港。他期望政府多教育散戶投資者，認識對這類新經濟體的投資風險；而相關企業亦增加披露，讓投資者有更周全考慮。

另外，對於證監會自2017年開始，採用更積極的前線監管舉措，他認為證監會對上市申請作出判決，加強違規執法，或達如期效果；然而卻出現兩個監管機構並行，有違原已確立的三層監管加構；期望證監會只是特別情況特別處理，聯交所繼續扮演前線監管角色，提升監管清晰度。

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