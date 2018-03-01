〈野村台股展望〉中性看待惠台措施台廠受惠程度

大陸國台辦 2 月 28 日宣布 31 條惠台措施，外界估有利文創、KY 族群、中概內需、消費電子與金融等產業成長力道，不過，野村投信國內股票投資部主管姚郁如今 (1) 表示，對惠台措施持中性看法，她認為，即便此措施對台灣長期確實是項利多，但實質的利多仍要等細部條文出來才能確定，短期是否激勵族群表現，仍有待觀察。

大陸國台辦公布 31 條「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，其中包括台資企業參與「中國製造 2025」行動計劃適用與大陸企業同等政策，以及支持台商來大陸投資設立高端製造、智能製造、綠色製造等企業並設立區域總部和研發設計中心，相應享受稅收、投資等相關支持政策。

此外，台灣金融機構、商家可與中國銀聯及大陸非銀行支付機構依法合規開展合作；另也放寬兩岸合拍電影、電視劇在主創人員比例、大陸元素、投資比例等方面的限制等。

市場認為，此惠台措施有利五大產業，包含文創、KY 族群、中概內需、消費電子與金融等 5 大產業在大陸市場業績成長力道，不過，姚郁如認為，惠台措施公布後，被市場點名的相關受惠族群，如金融股等今日股價表現仍平平，因此，後續是否能激勵族群表現，仍需觀察實際措施，是否有更具體的細項，目前整體來看，對此政策持中性看法。