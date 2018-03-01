【亞洲投顧】亞洲投顧 股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

守穩 10620 點，持續反彈

今天大盤量縮收下影線，目前觀察守穩 10620 點的話，維持反彈格局，之前帶量回補多方目標 10855 點缺口，這個目標早在封關日的時候，龍哥告訴大家大盤正式止跌，短線多方目標放在缺口 10855 點，那時候大多數人都還在崩盤陰影中，沒什麼人相信，結果呢？所以操作上不要隨著盤面緊張，按照規劃操作就好。反彈格局目標再挑戰 11070 點，只要一量縮就會止跌，再帶量站穩月線就能將盤勢扭轉翻多，大家可以持續留意。



龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，操作就是按照規劃佈局，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，例如上周佈局 6147 頎邦和 6141 柏承，今天都創下波段新高。

之前的操作，佈局的 3026 禾伸堂，獲利 20%；會員持股 2353 宏碁獲利 40% 以上，獲利放口袋之後，龍哥直接帶會員買進 3035 智原，現買現賺漲停，獲利 29%；3037 欣興之前大賺 20% 出場；尊龍會員持股，蠟筆小新~ 2455 全新~ 再度轉強攻擊，過年前推薦大家 5439 高技，創下波段新高，獲利放口袋；上周帶尊龍會員買進 6147 頎邦，大漲攻擊，主力股一檔接著一檔攻擊，趁波動調整持股，快來一起操作。

今天外資期貨多單增加 31 口，自營商期貨空單增加 221 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權中性佈局，外資期貨沒什麼動作，以當沖為主，自營商選擇權短線中性佈局，沒有籌碼方向，維持原本的趨勢，反彈到缺口之後遇到獲利了結以及解套賣壓，先看整理狀況。



大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，例如 2455 全新，3037 欣興，3006 晶豪科，6147 頎邦，5439 高技等等，籌碼都很穩定，操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股，趁大盤波動調整持股，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】

2455 全新，6141 柏承，6176 瑞儀，6147 頎邦

3006 晶豪科，3376 新日興，5371 中光電

【PCB 族群性佳】

6213 聯茂，6274 台燿，3037 新興

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10371 點偏多操作；空方操作者先觀望是否有量縮上漲的佈局機會。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估