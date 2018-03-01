【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

【電動車電池】震盪後又上來

今指數雖跌但其中內容物不差

【盤勢分析】

美股這兩天因新任 FED 主席包威爾應派談話下跌居多，若以 20ma 區分，nasdaq 和費半等科技股還是較強 (台股可留意相對應族群)！！台股早盤一度下殺致 10709(週選擇權結算 10700 有撐)，隨後在權值股大立光、光寶科、中鋼的拉抬下收斂跌幅！而行情遇壓震盪，週二曾提到，對作多的投資人極佳，很多個股會逆勢突圍，今獲得印證，即便是指數終場還是跌但依【龍捲風操盤術】日 KD 仍是黃金交叉！震盪走高的機會仍大！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日指數下跌，但日 KD 持續黃金交叉，而週 KD 死亡交叉開口收斂 (明日確定)，很多個股已震盪築底完成，隨時出量就會上攻！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，雖遇周選擇權支撐，但指數震盪仍大！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件及部分光學股相關股、【電動車電池】，這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！【後續作法】

目前美股及台股的看盤技巧皆在 20MA，該注意甚麼？可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (-4.5)，5483 中美晶 (-0.7)，6182 合晶 (-0.3)、3532 台勝科 (-0.5)，這個族群，可開始留意 sumco 股價走勢

◎【光學】：3008 大立光 (+205)、3019 亞光、3441 聯一光、4976 佳凌(-0.45)、3428 光燿科(-0.35)、3630 新鉅科(-0.6)、6209 今國光(-0.45)、3504 揚明光(-0.8)、3362 先進光(-0.35)、3406 玉晶光(-0.5)，即擁有 VCM(音圈馬達) 子公司的 2351 順德(+6.8)，這族群已先整理過，未來不論手機、車子，甚至無人商店，3D 感測，都要用鏡頭，震盪壓回量縮均可留意，並留意相關題財概念股！

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+15.5) 為指標，2456 奇力新(+1.3)、3068 美磊(+1.3)、3026 禾伸堂(+4.2)、3624 光頡(+1.6)、5317 凱美(+3.4)、2375 智寶(+1)、6127 九豪(+0.8)、2492 華新科(+3.5)、8043 蜜望實、6449 鈺邦(+1.7)、6175 立敦、3236 千如(+2.3)、2472 立隆、2478 大毅(漲停)，漲價行情持續，以量價結構技術分析操作！

◎ MOSFET：6435 大中 (留意月線季線扣抵值 + 5)、6525 捷敏、3317 尼克森、8261? 鼎、5299 杰力、6138 茂達，此族群留意漲價效應

◎【電池】4739 康普 (+9)、4721 美瑪瑪 (漲停 + 11)、5227 立凱 (漲停)、6121 新普、6509 聚合、3211 順達、3323 加百裕、3625 西勝震盪可留意