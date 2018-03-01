【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<6141 伯承，股價又再創新高囉。>

今天台股表現得相當強勁，在美股兩天總計下跌 680 點的情況之下，演出大逆轉，由原本的最多下跌 105 點，一度拉高到只跌 9 點，顯見背後力道相當夠力。終場大盤下跌 29 點，以 10785 點坐收，量能為 1285 億元。

重點持股報告。

<今天買進的三檔股票，又都是以獲利為開場，恭喜新進會員們，太棒了。>

(2376 技嘉) 老師還是看好，但基於操作戰略的運用，今天小損執行換股囉。

(4549 桓達) 續抱。

(3217 優群) 股價從早盤就維持比大盤更強勢，也維持上漲，續抱即可。

(2030 彰源) 鎳價走揚，不銹鋼可望連兩月漲價，對彰源營收有直接幫助。

(1589 永冠) 早盤利用大盤大跌之際，老師順勢帶領會員進場，結果永冠股價越走越高、越漲越多，終場大漲 8%，幾乎收在最高點。今天又是現買現賺囉，又是一開始就以獲利為出發點，恭喜（新進、舊會員們）又持續獲利了，太棒了。

(4721 美琪瑪) 股票亮燈、漲停板。一樣是今天進場的股票，尾盤也牢牢的鎖住了漲停板，還鎖了 2315 張，恭喜會員們，太棒了，好股就是一檔接一檔，獲利就是一檔接一檔。(越早來就越早開始獲利。)

(6274 台燿) 早盤股價再創波段新高囉，感謝啦，請豪邁的再噴一段吧。

(6141 柏承) 股價從買進以來，天天都上漲，今天已經是連續 (第六天的上漲) 囉，股價當然也再創波段新高啦。投信持續買超，量能也維持的很好，期待未來持續創高，會員們的獲利再往上飆高吧。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、1589 永冠 - KY、2030 彰源、4721 美琪瑪、3217 優群、4549 桓達、6274 台燿。)

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、2376 技嘉、3217 優群、4549 桓達、6274 台燿。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)