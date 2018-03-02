【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股連日下挫 台股開低走高力守季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 55 點至 10734 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 51.79 點，電子期逆價差擴至 - 2.37 點，金融期逆價差擴至 - 3.81 點。現貨部分，三大法人賣超 45.41 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 917 口至 7539 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 34 口至 45256 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2109 口至 10959 口。

週三美股四大指數開高走低連二日收黑下挫，拖累週四日韓股市開盤後震盪走低，受此影響台股週四以下跌 36 點開出，盤面上台積電、鴻海走勢疲弱，指數跌幅快速擴大一度下挫逾百點，所幸指數回測 10700 整數價位附近見到逢低承接買盤進場，加上股王大立光逆勢走高盤中上漲逾 5%，維穩多頭信心使跌幅不致進一步擴大，終場加權指數僅小跌 29.68 點或 0.274%，收在 10785.79 點，成交量能 1289.24 億，較前一日縮減 108.16 億。技術面觀察，雖受到國際股市影響大盤一度下挫逾百點，但今日收盤以帶下影線紅 K 棒重回季線之上，顯示低檔承接買盤力道不弱，惟上方仍然受制月線反壓。指數未見到帶量突破前預期短線在半年線至月線附近震盪整理，短線波動加劇仍需留意交易風險。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.36 升至 1.47，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.47% 升至 15.73%，賣權平均隱含波動率由 19.3% 升至 20.88%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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