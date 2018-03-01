年發電量230萬度 將全數售予台電

東元 (1504-TW)、茂迪 (6244-TW) 攜手開發的太陽光電發電廠今 (1) 日正式啟用，「東元茂迪電廠」位於桃園觀音，利用既有廠房的屋頂裝置太陽光電發電系統，申請政府購電案，去年 10 月取得太陽能電廠核備許可，模組鋪設面積達 0.9365 公頃，總裝置量為 1.7 百萬瓦 (MW)，年發電量約為 230 萬度，將全數賣給台電，今年售電收益將可貢獻整體營運。

東元指出，這項投資案是東元跨足太陽光電能源技術服務業 (PV-ESCO) 的首宗投資案，也是茂迪投入下游產業鏈的起點，發揮雙方在各自產業及相關領域的優勢；東元茂迪電廠建於茂迪桃園廠房屋頂，採用茂迪單晶高效太陽能模組，及東元 25/30kW 太陽能逆變器，運用雲端監控管理系統，通過每串列即時監控進行預防性維運，除可降低維運人力成本外，還可顯著提高發電收益 3~4%。

東元指出，東元茂迪電廠是 2016 年底，由茂迪、東元、聯合東安投資共同設立合資公司開發電廠，茂迪持股 60%，東元集團持股 40%；靠著專業的 EPC 團隊，發揮豐富的電廠統籌規劃及建置經驗，在短時間內完成專案開發、施工及併聯，可望今年開始獲得售電收益。

東元表示，預計未來在東元觀音一廠、關企廠房，也會逐步增加太陽能發電案場，不排除接洽其他業主，第一階段可望掌握約 10MW 的建置容量。

東元強調，在太陽能變流器產品系列，東元主要有 3kW/5kW 及 25kW/30kW 兩大系列機種，小型太陽能變流器可適用小型太陽能及家用案場，大型變流器可應用於電廠型開發項目。應用面上，東元變流器搭配的監測功能包括 WiFi 模組、乙太網路 (Ethernet）、及 Free RS485，可符合各種客戶需求，此外，也可透過蒐集監測數據，方便客戶進行案場監控與電源管理。