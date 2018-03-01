買保險前留意3件事 單身已婚規劃大不同

三八婦女節將至，壽險業者今 (1) 日表示，台灣女性平均餘命高於男性，面臨的長壽風險也較高，因此，建議女性族群應提早依個人需求，選擇合適的保險，其中買保險前可留意三件事，包括仔細檢視保單，避免重覆購買；以保險的保障功能為主，投資功能為輔，以及保障額度以家庭年收入的 10 倍為宜。

根據主計總處統計，全台有將近 3 成的家庭，女性為負責維持家庭主要生計者，其中，年收入超過 200 萬元的高薪族群女性，更占有 2 成左右，AIA 友邦人壽侯文成總經理表示，台灣女性在職場或家庭的優異表現有目共睹，認真投入求完美的態度，容易輕忽潛藏的健康風險，因此，建議女性族群應提早依自身年齡、身體狀況、經濟收入等，選擇合適的保險，為自己做好健康與退休規劃保障。

AIA 友邦人壽建議，台灣女性進行保險規劃時，可定期檢視保單，避免重覆購買，並以保險的保障功能為主，保險的投資功能為輔，而選購保險需與家庭年收入相當，建議為保費支出約占家庭收入的 10%，保障額度以家庭年收入的 10 倍為宜。

另針對不同族群，也需有不同保單規劃考量，其中年輕單身族群，最重要的是個人的保障，避免疾病或意外發生時造成家人的負擔，除一般的壽險外，建議選擇保費較低的健康險和意外險等保障型商品，且此類商品具有越年輕購買、保費較低的特性。

至於已婚女性族群，在生活中承擔著妻子、母親等多重角色，所以在保險需求方面，除了個人需求外，還需綜合考慮家庭情況，重疾險與癌症險是此族群的首選，另建議可適當購買具有投資功能的險種，以應付子女未來的教育基金或退休養老金需求。

而中老年女性族群，生活中發生意外或疾病的風險增大，可以優先考慮專為中老年設計具有還本概念的意外險或健康險，來創造自己退休時的被動式收入，若遇意外或重疾，也可啟動保險機制以支應醫療等費用。