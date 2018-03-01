恆指早段跌幅收窄 收復30700點

港股繼續受到外圍股市拖累，大幅低開367點，失守30500點，其後跌幅收窄兼收復30700點，恆生指數最新報30742點，跌101點；國企指數最新報12334點，跌47點。
股王騰訊控股(00700-HK)今早表現不俗，最新報438.2元，升1.4%，其他科技股方面，易鑫集團(02858-HK)最新報6元，跌0.2%，眾安在線(06060-HK)最新報68.8元，無升跌，閱文集團(00772-HK)最新報76.85元，跌0.4%。
內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.15元，無升跌，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.74元，跌0.3%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.24元，跌0.7%，郵儲銀行(01658-HK)最新報4.8元，跌1%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報83.55元，升0.1%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報23.1元，跌0.6%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報38.15元，跌0.9%。
金融股方面，匯豐控股(00005-HK)最新報77.45元，跌0.7%，中銀香港(02388-HK)最新報39.25元，跌0.9%，香港交易所(00388-HK)最新報238.8元，跌0.1%。
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