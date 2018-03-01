謝金河：物價要上來了！

這幾天民眾搶購衞生紙，各大賣場的衞生紙被搬光，成了全台最熱門的新聞，甚至外媒也來報導這全球獨一的現象。其實這只是民眾省錢的集體效應，引起的跟風，衞生紙占家庭生活支出比重不高，有趣的是大家一起來的羊群效應，但是從民眾搶購衞生紙卻點燃一個訊息：物價上漲可能成了今年的大事。

金融海嘯迄今，全球央行聯手寬鬆貨幣政策，貨幣供給水漲船高，股市大漲創造的資產膨脹效果更是驚人，像蘋果市值衝上 9,000 億美元，Google 來到 8,000 億美元，全球什麼都漲，只有物價相對平穩。這兩年中國大陸致力調結構，這次嚴格取締污染更造成產能縮減，特別是具有污染的產業，像水泥、鋼鐵、石化原料，價格已從 2016 年悄悄漲到現在。



以衞生紙的原材料，北美長纖報價每噸從 630 美元漲到 932.5 元，中國短纖從 485.4 美元漲到 759 美元，工業用紙上游原料瓦楞芯紙每噸由 10,500 漲到 18,500 美元，去年雜誌用的文化用紙老早已漲了兩波，這次輪到衞生紙是很自然的現象。



當大家排隊搶購衞生紙後，很多產業都會出現漲價效應，像最近肉鷄售價每公斤由 25.8 元漲到 35.3 元，高筋麵粉從 390 元漲到 720 元，豬價也一直在高檔。再看水泥、鋼鐵、石化原料，沒有一個沒有漲價。敏感的投資人，如果從這個角度切入，這可能是今年股市最熱門話題。像是台泥元月營收成長 56.9%，亞泥成長 62.7%，華夏成長 44.2%，聯成石化 79.6%，台玻成長 42.9%，永豐餘成長 24.4%，榮成 27.3%，中鋼成長 30.5%，連電線電纜的大亞都成長 58.8%.....。



股市投資人一直以來都把目光放在電子股身上，敏感的投資人看到民眾搶買衞生紙，背後可能暗藏投資密碼。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』