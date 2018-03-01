钴價大漲突破60萬每噸 供需緊張全産業鏈“囤貨”待漲

據上海證券報消息，春節後，钴的供需緊張態勢不僅沒有緩解，反而有加劇趨勢，進一步刺激了钴價上漲。據生意社數據，2月27日，國内電钴參考價為60.16萬元每噸，較前一日每噸上漲約1500元，較春節前的57.7萬元每噸上漲了2.4萬元。此前，電钴價格在57萬元至58萬元間已震蕩近1個月。

“钴價易漲難跌，一方面是原材料成本的上漲，另一方面是新能源動力電池行業景氣度高，需求增加幾乎是全産業鏈的共同預期，導緻冶煉企業控制出貨節奏。”中國有色金屬工業協會钴業分會副秘書長孫永剛分析。一個多月前，孫永剛曾預測钴價將保持高位震蕩，并有望突破60萬元每噸。

業内人士分析，刺激钴價上漲的因素很多。消息面上，譬如蘋果公司有意直接采購钴礦。其實除了蘋果，大衆、寶馬此前也在尋求直接和礦企合作。基本面方面，下遊動力電池行業景氣度比較高，開年後有一波集中采購，而钴礦供應商相對集中，導緻供需不平衡。

此外，由于訂單充足，幾個主流的钴鹽供應商已停止對外“零售”，主要供應其長期合作廠家。現在，整個産業鏈都認為要漲價，冶煉廠會控制出貨節奏，這將進一步加劇了市場的緊張。

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