順豐控股(002352-CN)戰略投資中保華安集團

順豐控股(002352-CN)將戰略投資中保華安集團，雙方將建立國内物流快遞業與現代安保服務業跨界全面戰略合作關系，開創中國物流安保新型運營模式和管理模式，并在“一帶一路”建設中為物流安全提供現代安保服務。

資料顯示，中保華安企業創建于2007年12月，是一家專門從事現代安全服務業的投資與管理公司，在全國15個省、自治區、直轄市設立了24家保安服務子、分公司，并建立了5家提供現代安全服務的專業性公司和培訓學校，服務項目遍及全國110多個城市，初步形成全國服務網絡和現代安全服務産業鏈，并在海外6個國家和地區投資設立了保安服務企業和安全管理公司。

順豐方面表示，順豐控股戰略投資中保華安，將提高順豐控股在高端市場和特殊領域的服務質量和安全保障水平，提升順豐在高價值物品如藝術品、精密儀器等領域的專業性，進一步形成順豐控股在行業中的差異化優勢。

順豐控股日前發布的業績快報顯示，2017年順豐控股營業收入710.94億元，歸屬于上市公司股東的淨利潤47.71億元。

來源：騰訊科技

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