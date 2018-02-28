周松崗離別感言 最欣喜港交所發展為全球多元資產交易所

港交所(00388-HK)主席報告主席周松崗任期將於2018年股東周年大會屆滿。他在業績報告中發表感言致謝辭指出，過去六年有機會擔任香港交易所董事職務，任內所見，最欣喜的莫如集團完成一項又一項重要里程及戰略工作，包括收購 LME、啟動市場互聯互通、推出上市制度改革，以及更新集團旗下的科技平台等等。香港交易所從一所本地交易所晉身成為全球性多資產類別交易所。這為集團打下穩固的根基，並為集團實現長期可持續增長帶來許多前所未見的商機。

全球亦正進入新經濟及創新科技的新時代，金融市場正面對一個充滿機遇和挑戰的形勢。為使集團在新環境中繼續取得佳績，未來工作重點將會是完成改革上市制度、進一步加強跨境市場互聯互通、令旗下衍生產品市場更具競爭力，以及加強風險管理及優化市場架構，務求盡握新的增長契機。

2017年港交所業績，股東應佔利潤74.04億港元，同比增長28%；末期息每股2.85港元，急升40%；每股盈利6.03港元，升27%；收入131.8億港元，升19%。

他分析2017年全球經濟的大幅上揚營造利好環境，帶動資本市場投資氣氛造好。香港證券市場於 2017 年走勢強勁，尤其是第四季，日均成交金額達 1,073 億港元。憑藉落實市場互聯互通戰略，香港交易所繼續受惠於滬深港通資金流入的增加，並在邁向成為跨資產類別全球首選交易所的目標上取得重大進展。

在產品方面，集團主力加強旗下定息及貨幣產品以及大宗商品市場業務方面的能力，務求提供更全面的交易、資產配置及風險管理工具。港交所 7 月在香港推出全球首隻實物交收、以雙貨幣（美元及離岸人民幣）計價的黃金期貨合約，而倫敦方面在同時候推出「LME 貴金屬」系列的黃金及白銀期貨。港交所亦於 11 月推出香港交易所首隻鐵類金屬產品 — 鐵礦石期貨，與其他貴金屬及基本金屬產品組合形成互補。繼於 3 月推出香港交易所首隻人民幣貨幣期權之後，集團公布計劃於 2018 年在衍生產品市場提供更多遠期合約月份。這些新產品及計劃和市場互聯互通機制，為香港成為中國的環球財富管理中心及人民幣國際化離岸中心奠下穩健基礎。

2017 年，聯交所與 LME 分別透過進行多項市場參與活動及取得業界支持，在其因應市場環境演變所作提升旗下市場競爭力及加快業務增長的工作計劃上取得重大進展。在香港，根據市場對 6 月刊發的創新板框架諮詢文件的回應意見，聯交所於 12 月發布諮詢總結，就拓寬香港上市制度擬定發展方向，便利新興產業及創新型公司在有適當保障措施的前提下來港上市。有關《上市規則》相關修訂建議的諮詢文件其後已於 2018 年 2 月刊發。倫敦方面，經聽取市場各方意見後，LME 於 9 月公布戰略路徑，以保障現貨市場、確保市場公平運作、增加用戶選擇及盡量提高交易效率。作為10 月公布的具體實施計劃的其中一部分，LME 已調減短期及中期的調期交易收費。LME 於 2017年 11 月進一步諮詢市場意見，建議向金融參與者徵收場外合約下單費，以及優化交易規例令市場運作更加公平。有關諮詢決定通知將於稍後刊發。

2017 年內，集團繼續與監管機構及權益人緊密合作，以維持香港市場的效率及質素。繼 1 月在衍生產品市場推出市場波動調節機制後，於 6 月修訂了股票期權持倉限額模式。其後於 7 月在證券市場推出收市競價交易時段第二階段，並於 11 月展開第一階段提升收市後衍生產品交易（T+1）時段。場外結算公司於 3 月推出客戶結算服務，令區內非場外結算公司會員的金融機構可享有中央結算的資本效益。此外，「領航星交易平台 — 證券市場」於 2018 年 2 月推出，以支援未來十年業務發展及滿足對增加系統處理能力的要求。

於 9 月與證監會刊發聯合諮詢總結，為進一步加強聯交所在香港上市監管方面的決策及管治架構定下方向。年內，聯交所亦就多項上市事宜進行市場諮詢，當中包括創業板改革、集資、除牌及《企業管治守則》等等。有關創業板改革的諮詢總結已於 12 月刊發，而其他諮詢事項的總結亦將於全面分析市場回應意見後刊發。

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