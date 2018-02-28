美股盤後─鮑爾表示將持續升息 道瓊大幅收低299點

新任聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表升息談話，美國股市週二收低，為四天來首度下跌。

鮑爾暗示今年升息可能高於三次，以抑制經濟過熱。該談話引發了投資人擔憂。



道瓊工業平均指數收低 299.24 點或 1.16% 至 25410.03。

Nasdaq 指數收低 91.11 點或 1.23% 至 7330.35。

S&P 500 指數收低 35.32 點或 1.27% 至 2744.28。

費城半導體指數收低 5.55 點或 0.40% 至 1374.72。

鮑爾週二在國會進行聽證會，說明央行的貨幣政策與經濟成長展望。當被問到 2018 年升息情況，他表示超過三次仍有可能。

他告訴國會議員說，某些數據增加了他對通貨膨脹上升至目標水準的信心。全球經濟持續走強，財政政策也更具有刺激性，包括稅改。

分析師說，股市對鮑爾的談話有所反應，包括經濟小幅轉強，2018 年 Fed 升息次數可能多過預期。但股市的反應並非劇烈，隨著經濟成長，緩慢升息其實是好事。而且 Fed 的貨幣政策依舊寬鬆。

在鮑爾談話後，美國債券殖利率上升，10 年期債券殖利率上升 5 基點至 2.915%。

本月初，殖利率大幅上升，引發了股市沉重賣壓，道瓊與 S&P 500 跌至回檔修正領域，而後反彈。

分析師說，他對經濟非常樂觀，也樂觀預期將能達成通貨膨脹目標。他將持續升息，資產負債表也將持續縮減，道瓊近來下跌 1500 點，並不會讓他放棄升息。

經濟數據方面，美國 12 月房價較前一年同期上升 6.3%。房價上漲係因需求增加，供給却創新低點。

美國 2 月消費者信心指數上升至 130.8，創 17 年高點。