美股盤中─鮑爾聽證會前 美國股市走勢震盪

美國股市週四中場震盪整理，投資人觀望新任聯準會 (Fed) 主席鮑爾的聽證會。

在準備好的講稿中，鮑爾指出儘管近來股市動盪，央行仍將緩慢升息。

台北時間 00:12

道瓊工業平均指數下跌 13.11 點或 0.05% 至 25696.16。

Nasdaq 指數下跌 23.03 點或 0.31% 至 7398.43。

S&P 500 指數下跌 3.16 點或 0.12% 至 2776.24。

道瓊與 S&P 500 收復了逾半數回檔修正的跌幅。至週一收盤為止，道瓊與 S&P 500 自 52 週高點分別下跌 3.4% 與 3.25%。

週一，美國股市大幅上漲，道瓊收高近 400 點。升息的擔憂有所消退，為利多。

新上任 Fed 主席鮑爾在準備好的講稿中說，儘管股市近來震盪，Fed 理事仍計畫於 2018 年多次升息。

分析師說，他對經濟非常樂觀，也樂觀預期將能達成通貨膨脹目標。他將持續升息，資產負債表也將持續縮減，道瓊近來下跌 1500 點，並不會讓他放棄升息。

另有分析師說，鮑爾的談話反應出央行對經濟的正面展望，升息慢慢將變成好事。

經濟數據方面，美國 12 月房價較前一年同期上升 6.3%。房價上漲係因需求增加，供給却創新低點。

美國 2 月消費者信心指數上升至 130.8，創 17 年高點。