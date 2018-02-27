習大帝將登基，中國股市怎麼辦？

中國進入密集中央會議期，三中全會今 (26) 日起至 28 日登場；全國政協 13 屆第 1 次會議 3 月 3 日北京召開；3 月 5 日，第 13 屆全國人民代表大會第 1 次會議接力舉行。歷史佐證，兩會前 A 股上漲概率接近 8 成。證券業者指，會前「老熱點」板塊將率先領跑，關注漲幅落後的環保、農業、傳媒等行業。 新聞來源: 鉅亨網 2018-2-26

中國將於 2 月 26 日至 28 日舉行三中全會，預計將於會議中提出部會整併及廢除主席任期限制的提案，最快將於 3 月 5 日的全國人民代表大會進行修憲，正式開啟習近平長期掌權的新時代。鉅亨基金交易平台認為，穩經濟是中國政府目前第一要務，而對於經濟穩定很重要的股市，自然是中國政府的首要焦點。

1. 中國房市好時光已過

中國房價年增率與信貸脈搏走勢相仿

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/2/26。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2009 年以來，中國貨幣供給經歷了三波狂潮（中國 2009、2013 及 2016 年新增社會融資分別為 1.39、1.73 及 1.61 兆人民幣），而中國房市也迎來三波大幅上漲期。但 2016 年中以來，衡量貨幣供給變化的信貸脈搏變化持續下滑，中國一線城市房價年增率也跟隨下降（中國信貸脈搏變化約領先房價年增率 6 個月），在中國利率升高且政府有意限制房貸放款下，中國房市的好時光已結束，今年房市恐難有亮眼表現。

2. 利率升高，股債市融資大減

從 2016 年 8 月以來，中國 10 年公債殖利率從 2.6% 升高至 3.9%，資金成本上升也開始影響企業融資難度及意願。近 10 年中，中國債券融資金額只有 2013 年出現小幅下滑，但 2017 年債券融資金額卻從 2.99 兆人民幣驟降至 4,500 億元人民幣；儘管股市融資金額降幅較小，但也從 1.24 兆元減少至 8,730 億元人民幣。要維持經濟成長，必須讓企業獲得生存最重要的血液（資金），而股債市等資本市場則是企業的重要血庫。

中國資本市場融資能力下降

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/2/26。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 穩經濟壓倒一切，中國股市不能亡

三中全會及全國人民代表大會只是長期執政的第一關，習近平若想繼續掌權，2022 年前保持經濟穩定也是重要條件。股市等資本市場除了可以幫助企業獲得資金外，股市上漲所帶來的財富效果，也可促進消費及服務業升級。鉅亨基金交易平台認為，中國政府將延續去年以來策略，透過國家隊資金及打擊股市炒作，在不暴漲暴跌的前提下，協助中國股市緩慢上漲。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

遭錯殺，中國基金仍有甜頭

2 月美股下跌拖累全球股市，在缺乏利空消息下，中國股市下跌近 14%（MSCI 中國指數）。如今中國經濟數據依然穩定且企業獲利樂觀，建議投資人可趁中國股市還未完全恢復過來時，趁機買入中國基金。

鉅亨精選基金

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