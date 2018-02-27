業務增速開始放緩？友邦(01299-HK)：按季有波動屬正常

友邦(01299-HK)去年多賺47%，純利錄得61.2億元(美元，下同)，派末期息74.38港仙，同比增加17%。首席執行官兼總裁黃經輝表示，會維持審慎及持續增長的派息政策。

期內，新業務價值創新高，同比增長28%至35.12億元，值得注意的是，第四季新業務價值約9.35億元，按季增長僅得13.5%，問及第四季增長放緩的原因，黃經輝僅指，業務會受不同因素影響，按季有所波動屬正常，並指集團看重的是年度表現，不會著眼於季度數據。

黃經輝形容，內地新業務價值增速「激動人心」(impressive)，雖然業務利潤率有所下降，但隨著中產階層持續增長，將會驅動集團業務持續增長。至於香港市場則從2016年的42%放緩至34%，不過區域首席執行官陳榮聲強調，內地客對穩健及長期儲備產品仍有強勁需求，與此同時，去年本地客新業務價值亦增長20%。

問及中國早前宣布將放寬外資金融機構的股權持股比例，黃經輝指，集團目前已在廣東、江蘇、北京、上海及深圳全資經營，市佔率達40%，認為較同業更具優勢，一旦政策落實，集團將會繼續在不同的城市擴充業務。

文：黃和美

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