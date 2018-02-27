首創置業(02868-HK)：將加大發展大灣區未來區內土儲料超百億元

首創置業(02868-HK)總裁唐軍表示，將加大投資以深圳為核心的大灣區城市及長三角地區，雖然目前公司於該兩個核心區內僅各得一個項目，但強調未來除「招拍掛」外，亦會通過併購或與公司合作等方式，以快速增加土地資源，而現時深圳已有一個潛在合作項目，預計日後大灣區及長三角區的土儲均會超過百億元(人民幣，下同)。

他又指，深圳舊改項目是獨特的商業開發模式，公司將會積極留意發展；至於土地開發業務，現時亦逐步拓展至長三角地區，包括上海及天津等，更透露南京亦有潛在的土地開發業務正在探討；此外，唐軍同樣看好長租公寓業務，揚言未來會加大其發展規模。

首創置業去年多賺4%，純利錄得21.13億元，派發末期息0.21元。

期內，簽約金額為558.5億元，同比增加22.7%；土地儲備1154萬平方米，總貨值為2573億元，其中六大核心城市佔比82%，可滿足未來三年發展需要。

財務總監范書斌指，公司去年負債率雖略有上升，但仍低於同行水平，強調公司在高速發展衝銷量的同時，會嚴謹控制負債水平，包括會加強融資、加大與基金合作，以及採用業務合作模式等方法。

文：黃和美

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