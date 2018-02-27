〈國銀拚數位分行〉台新選定內湖當數位示範分行 看準2大優勢

國銀積極佈局數位化服務，傳統分行逐漸走向數位風，台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行全臺首家數位示範分行今 (27) 日在台北市內湖正式開幕，設置包括「VTM (Video Teller Machine) 視訊櫃檯」等 5 大創新數位服務專區。

台新金指出，挑選內湖分行當示範，是看準臨櫃客戶平均年齡低於 40 歲，且緊鄰內湖科學園區，園區客戶對新科技接受度高。

台新內湖數位示範分行設置包括 5 大創新服務專區， 包含「數位體驗區」、「智能音箱 Rose/Pepper 機器人區」、「VTM (Video Teller Machine) 視訊櫃檯」、「零錢存款機」以及「遠端理財諮詢區」等區，將傳統的臨櫃交易、理財諮詢及臺灣首家 Richart 數位外幣帳戶等金融服務與科技相結合，藉由各項數位化設備提供民眾更便捷的服務，也讓民眾體驗最新的科技趨勢。

林尚愷表示，台新內湖數位示範分行將既有數位服務及創新科技服務在分行中整合呈現。在創新數位服務專區中，「智能音箱 Rose」首度亮相，可直接與客戶「對話」，回覆信用卡、存款、貸款、財富管理等問題，讓客戶享便捷的金融諮詢服務。



民眾一進入台新內湖數位示範分行 ATM 區就有最新的零錢存款機，方便持零錢的客戶直接以零錢完成存款；林尚愷表示，零錢存款機除了進駐內湖數位示範分行，未來還會挑選鄰近夜市、商圈的分行設置，方便民眾遊客使用。

其實，永豐銀早在 2013 年就設立零錢存款機，但主要是留給企業戶使用，須先申請資格，選中鄰近商圈、夜市的景美、華江 2 分行，但目前還未有對一般消費者開放計劃。

中信銀則是國銀中最早針對一般消費者設立零錢存款機的銀行，目前在士林分行、東湖數位分行、台中洲際分行等分行都有設置。

渣打銀 2016 年 12 月在竹北的「渣打新社分行」設立第 1 台零錢存款機，目前全台共有約 30 台，「零錢存款、存摺補登及現金存提款」三合一全功能櫃員機，補摺、存提款、轉帳幾乎都可以在 3 分鐘內完成。

台新內湖數位示範分行針對民眾在抽取排隊號碼牌等待叫號時，一旁的「數位體驗區」有最新款的手機、平板電腦等，供民眾利用進行查詢、資料輸入等，節省業務辦理時間；對於問題的諮詢，民眾也可以直接用「說的」，台新銀行結合 AI 人工智慧開發的「智能音箱 Rose」，不論用用語音或文字輸入提問都可精準回答。

此外，台新內湖數位示範分行也提供洽談室，方便民眾進行遠端理財諮詢，只要往來資產 300 萬元的客戶，就可以透過事前預約，進行遠端理財諮詢，有別於一般理專，理財視訊是與台新專業團隊連線，可獲得最新市場趨勢與理財建議。

傳統在銀行開戶，民眾必需在下午三點半之前臨櫃，攜帶身份證等雙證件，列印證件複本，填寫開戶文件資料，並留下民眾本人的影像，最後由櫃檯人員發給存摺、金融卡，過程至少要 30 分鐘以上。但是 VTM (Video Teller Machine) 視訊櫃檯逐漸引入台灣。

林尚愷表示，在非分行營業時間，民眾也可運用 VTM 視訊櫃檯與櫃員面對面諮商、申辦信用卡業務等，可享如同臨櫃般的真人服務 (上午 8 點至晚上 10 點)，此項數位服務讓民眾可免趕三點半，時間運用更具彈性。

除了台新銀行內湖數位示範分行，中國信託在東湖數位分行、南港營業部也都設有 VTM，提供全年 365 天、每天上午 9 時至下午 7 時「民眾開戶服務」，將由遠端客服人員透過具備視訊功能的機檯引導民眾操作，包括「開戶、領取金融卡及網路銀行功能設定」都可一次完成。